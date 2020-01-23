https://static.news.ru/photo/23dfd7e0-3de3-11ea-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наблюдение за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию могла бы организовать Общественная палата, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.

Я полагаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы то, что касается общественного наблюдения, организации наблюдения, этим бы занималась Общественная палата. Это не значит, что отсекаются наблюдатели от тех или иных партий, ещё от кого-то, — сказала Памфилова на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ. Уже известно, что механизм голосования будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.