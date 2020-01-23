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Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что референдум по предложенным президентом поправкам в Конституцию не требуется. По её словам, достаточно разового «эксклюзивного» голосования.

Давайте введём термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство, — заявила Памфилова на заседании рабочей группы по изменению Основного закона.

Глава ЦИК добавила, что те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума, и они вполне могли бы быть приняты тем конституционным большинством, которое есть в парламенте. Она предположила, что в предложенном президентом общероссийском голосовании «будет многое и от референдума, и от выборов президента».

Поскольку мы с вами не ограничены рамками действующего законодательства ни 67, ни 19 ФЗ, можно как раз и сформировать (голосование) на основе традиционных процедур, чтобы механизм был понятен, прост, — подчеркнула она.

Глава ЦИК заявила, что возможности провести референдум в ближайшие два года нет, даже если бы такая необходимость была.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ.

При этом в Кремле считают, что эта процедура в принципе не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.