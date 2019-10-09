https://static.news.ru/photo/a87e43f2-eac2-11e9-a16a-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Избирательная кампания этого года, затронувшая 85 регионов и завершившаяся единым днём голосования 8 сентября, прошла хорошо, однако Санкт-Петербург стал «горячей точкой», беспрецедентной по цинизму и нарушениям. Об этом на встрече с президентом России заявила глава ЦИК страны Элла Памфилова.

Кампания, как никогда, прошла хорошо. Явка довольно высокая. Живо прошли выборы, — цитирует ТАСС руководителя Центризбиркома.

При этом Памфилова назвала две «горячие точки» — выборы в Мосгордуму и кампанию в Санкт-Петербурге.

Муниципальные выборы в Северной столице были беспрецедентными по цинизму и нарушениям, — подчеркнула она.

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин сказал, что Центральная избирательная комиссия профессионально и объективно работала по всем спорным делам избирательных кампаний 2019 года. Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителем ведомства Эллой Памфиловой.