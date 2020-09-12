Памфилова потребовала решительнее признавать бюллетени недействительными

https://static.news.ru/photo/ae00255c-f5d4-11ea-aad3-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала от избиркомов признавать бюллетени для голосования недействительными и отменять результаты в случае выявления нарушений в ходе единого дня голосования.

Прошу всех коллег решительно, если <...> видите какие-то нарушения, не сомневайтесь — отменяйте и всё. Признавайте бюллетени недействительными. Никаких сомнительных побед нам не надо, — цитирует ТАСС Памфилову, выступившую в информационном центре ЦИК.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал серьёзных нарушений в ходе выборов в единый день голосования, которые могли бы повлиять на их итоги.

Между тем стало известно, что в ЦИК Чувашии поступило множество сигналов о различных нарушениях в ходе выборов в регионе. В частности, были сигналы, касающиеся «нарушений по предвыборной агитации, подкупа избирателей». Так, например, в одном из округов Чебоксар — посёлке Лапсары — на избирателей было оказано давление, вплоть до угроз. Сейчас правоохранители отрабатывают этот вопрос, обещали принять соответствующие меры. Также сообщалось о попытках подкупа избирателей. Были сообщения, что платят по 200–500 рублей за голос.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.