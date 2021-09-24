Памфилова озвучила итоговую явку на выборы в Госдуму

Глава ЦИК Элла Памфилова озвучила итоговую явку после подсчётов всех бюллетеней избирателей. На выборы в Госдуму РФ в этом году пришли 51,72% от общего числа способных к голосованию россиян, пишет РИА Новости.

У нас в списки избирателей были включены 109 млн 204 тысячи 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 млн 484 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включённых в списки избирателей. То есть фактически почти 52% явка, — сообщила Памфилова.

При этом она добавила, что в Центризбирком не поступило ни одной жалобы за всё время голосования, которая требовала бы коллегиального рассмотрения. Памфилова уточнила, что конкуренция среди кандидатов в депутаты была достаточно серьёзной в этом году, пишет RG.ru.

Конкуренция на один мандат по единому федеральному округу (по партийным спискам. — NEWS.ru) составила 17 кандидатов на место, по одномандатным округам — 9 кандидатов, — пояснила глава ЦИК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал работу Центральной избирательной комиссии на выборах в Госдуму «жёсткой и бескомпромиссной», но действующей в целях честного и справедливого проведения выборов.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего было назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.

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