Памфилова опровергла слухи о переносе осенних выборов в Госдуму

Слухи о переносе выборов в Госдуму опровергла глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что те, кто распускает подобные слухи, пытаются дезорганизовать подготовку к голосованию, но у них ничего не получится. Об этом пишет РИА Новости.

Информация о переносе осенних выборов в Государственную думу РФ на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса ранее появилась в ряде СМИ.

Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе, — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что подготовка к мероприятию идёт строго по графику работ, утверждённому ЦИК.

Выборы в Государственную думу РФ намечены на 17–19 сентября 2021 года.

Ранее Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на время школьных каникул.