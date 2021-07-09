Памфилова опровергла слухи о переносе осенних выборов в Госдуму
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:16, 10 июля 2021
Элла ПамфиловаФото: АГН Москва/Global Look Press
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Слухи о переносе выборов в Госдуму опровергла глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что те, кто распускает подобные слухи, пытаются дезорганизовать подготовку к голосованию, но у них ничего не получится. Об этом пишет РИА Новости.
Информация о переносе осенних выборов в Государственную думу РФ на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса ранее появилась в ряде СМИ.
Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе, — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что подготовка к мероприятию идёт строго по графику работ, утверждённому ЦИК.
Выборы в Государственную думу РФ намечены на 17–19 сентября 2021 года.