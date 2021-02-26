«И речи быть не может»: Памфилова опровергла досрочные выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/d3497870-7858-11eb-abad-96000091f725_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com

Перенос выборов в Государственную думу на более ранний срок нереален и нецелесообразен, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она напомнила, что президент Владимир Путин должен подписать указ о начале избирательной кампании до 20 июня. По её словам, к переносу назначенной даты никто не готов.

Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро. Это технологически невозможно, нереально и нецелесообразно, — подчеркнула она.

Такое заявление она сделала в ходе встречи с политологами, которая транслировалась на сайте ЦИК.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля возможный перенос выборов в Госдуму не обсуждается. Ранее председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский не исключил, что в начале лета пройдут досрочные выборы в Государственную думу. По мнению политика, этот период был бы самым благоприятным. По его мнению, в конце марта Госдуму можно распустить, а в конце июня провести выборы. Он отметил, что законы позволяют отвести четыре месяца на подготовку к голосованию.

Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму, писал NEWS.ru.