Памфилова объяснила победу уборщицы на выборах

https://static.news.ru/photo/6494d444-4516-11eb-8367-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Хорошим знаком для чиновников, рассчитывающих на административный ресурс и желающих обеспечить себе безальтернативное голосование, назвала победу сторожа и уборщицы глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Так она прокомментировала случаи выдвижения подставных кандидатов, которые случайно одержали победу на местных выборах.

Чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых доходностях, считают, что им проще всего не работать с людьми — не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечить некую безальтернативную, такую формальную схему спойлера... это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет всё меньше, — сказала Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

По мнению председателя ЦИК, такой опыт очень полезен для всех считающих, что они «избраны на веки вечные».

Уборщица Марина Удгодская пять лет проработала в администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района в Костромской области. Она случайно победила на выборах главы поселения. По просьбе предыдущего главы Николая Локтева она приняла участие в выборах и победила: Удгодская набрала 84 голоса, а Локтев — 46. 1 октября она вступила в должность и приступила к работе. Её зарплата увеличилась в десять раз, но несмотря на это, женщина живёт очень скромно.

Ранее Памфилова заявила, что если поступит соответствующий запрос от общества, то возможность голосовать в течение нескольких дней на выборах может сохраниться и после пандемии COVID-19, сообщал NEWS.ru.