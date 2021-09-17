Памфилова обратится к Зюганову с просьбой остановить «атаки» членов КПРФ

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с требованием остановить «информационные атаки» некоторых членов его партии на избиркомы, передаёт РИА Новости.

Сейчас готовлю обращение Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что у меня сообщение, типичное сообщение, которое идёт сейчас со всех регионов от наших председателей комиссий <...>, [попрошу его] разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент. Кстати, во всех комиссиях <...> работают представители КПРФ, в том числе они ставят и им подножку, — отметила Памфилова.

Она пояснила, что из разных избирательных комиссий всё чаще поступают сообщения о том, что «представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами» членов избиркома. Памфилова добавила, что Зюганов не мог дать своим однопартийцам такое указание, и попросила лидера фракции образумить свои коллег.

Ранее Зюганов прокомментировал данные избиркомов о том, что у некоторых баллотирующихся в Госдуму РФ членов КПРФ есть судимости. Глава партии назвал эти сообщения «провокацией».