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Памфилова не стала оценивать влияние «Умного голосования» на выборы в РФ

22:28, 19 сентября 2021
Памфилова не стала оценивать влияние «Умного голосования» на выборы в РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава ЦИК Элла Памфилова не стала давать собственную оценку стратегии «Умное голосование», созданной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Её слова передаёт ТАСС.

Как сообщила Памфилова, ей было «не до того, чтобы это анализировать».

Для этого есть политологи, и без моего субъективного взгляда, я думаю, будет дана экспертная оценка этому явлению. Я в данном случае не являюсь авторитетом в исследовании данного события, — подчеркнула глава ЦИК.

По словам Памфиловой, тема УГ ей абсолютно неинтересна. Тем не менее данный вопрос она назвала неоднозначным, но дискутировать на эту тему отказалась.

Тут вопрос неоднозначный, я не хочу на эту тему дискутировать. Это, я думаю, политологи уже будут дальше дискутировать, — резюмировала глава ЦИК.

Ранее Элла Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах и проводить выборы в это время. Во время трёхдневных выборов в Госдуму России школьников в половине субъектов страны перевели на дистанционное обучение.

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