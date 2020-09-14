Памфилова назвала прошедшие выборы более конкурентными, чем предыдущие

https://static.news.ru/photo/9ba04778-f680-11ea-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная кампания в большинстве российских регионов была более конкурентной, чем в прошлые годы. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Кампания была конкурентная. В большинстве регионов она была даже более конкурентна, чем в прошлые выборы, или в крайнем случае не хуже, чем в прежние времена, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она также отметила «беспрецедентное количество» партий, принявших участие в выборах.

Как писал NEWS.ru, состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным экзитполов, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания. Элла Памфилова также обратила внимание на «беспрецедентно малое» количество жалоб.