Памфилова назвала «экспромтом» аудит итогов онлайн-голосования в Москве

В Центризбиркоме не рассчитывали, что данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве потребуют перепроверки. В ходе пилотного проекта ДЭГ, который проводился в столице и ещё в шести регионах, разработчикам федеральной платформы не поступало замечаний. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова в интервью Business FM.

Этот экспромт для нас неожиданный. Пока к нам из Москвы протоколы не поступали. Сейчас это, конечно, в компетенции Москвы. Есть непонимание и путаница, — сказала чиновница.

Ранее стало известно, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ к 27 сентября. После этого данные выложат в открытый доступ. Если обнаружатся расхождения результатов, то Общественный штаб по наблюдению за выборами инициирует ещё одну проверку.

При этом председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Ильи Массуха сообщил, что «в федеральной системе дистанционного электронного голосования переголосования не будет».