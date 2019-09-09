https://static.news.ru/photo/5345da40-d2de-11e9-8e73-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более трёх тысяч сообщений о нарушениях поступило в МВД во время проведения избирательной кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что силовики возбудили 11 уголовных дел, в том числе четыре — в Москве.

Всего, по словам Памфиловой, граждане заявили о 3645 нарушениях. По всем сообщениям приянты решения.

Возбуждено 11 уголовных дел, за сутки два уголовных дела. В Москве — 4, в Республике Тыва — одно, в Новосибирской области — одно, в Камчатском крае — одно, в Республике Татарстан — одно, в Краснодарском крае — два, в Курганской области — одно, — заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что в масштабах избирательной кампании количество правонарушений ничтожно. При этом Памфилова не исключила возможности появления дополнительной информации, передаёт РИА Новости .

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