Памфилова напомнила об уголовной ответственности за вбросы бюллетеней

https://static.news.ru/photo/31e8a866-c025-11ea-ad08-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

За правонарушения, аналогичные вбросу бюллетеней на столичном участке в Раменках, может последовать уголовное наказание вплоть до лишения свободы, напомнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Речь идёт об УИК № 2783 в Москве, где камеры зафиксировали как член комиссии вытащила стопку бюллетеней из-под футболки и засунула из в ящик для голосования.

Принято решение совместно с правоохранительными органами провести надлежащую проверку факта нарушения голосования и подсчёта голосов, на основании которой Мосгоризбиркомом будут предложены соответствующие меры ответственности. В Уголовном кодексе за подобные правонарушения предусмотрена вполне серьёзная статья, вплоть до лишения свободы на несколько лет, — заявила Памфилова в интервью РИА Новости.

Согласно статье 142.2 УК РФ, за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателей предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на 4 года.

Подсчёт голосов на участке № 2783 приостановили, позже Мосгоризбирком признал итоги голосования здесь недействительными. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут впоследствии сообщил, что председателя этой участковой освободили от должности, дальнейшее разбирательство в отношении неё находится в компетенции правоохранительных органов.

Общероссийское голосование по поправкам прошло 1 июля. Это был основной день, но власти растянули процедуру на неделю, объясняя это необходимостью не допустить скученности ввиду ситуации с распространением коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Элла Памфилова при этом подчеркнула, что данные прошедшего голосования достоверны, их легитимность не подлежит сомнению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в итоге заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

Противники конституционных изменений не раз говорили о многочисленных искажениях всей процедуры конституционной реформы, включая сам процесс голосования. В Сети публиковали видео и фото, свидетельствующие, как заявлялось, о вбросах бюллетеней и других нарушениях. Так, «Народное телевидение Мордовии» показало сюжет, что голосование по поправкам в Конституцию в Саранске проходит без нарушений. При этом жители увидели вброс бюллетеней прямо в кадре.

Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин составил графики распределения волеизъявления на основе официальных данных и пришёл к выводу, что, судя по всему, явка в реальности составила около 44%, а доля голосов за поправки — примерно 65%, писал NEWS.ru.