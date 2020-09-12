Памфилова хочет поучиться проводить выборы у Таджикистана

https://static.news.ru/photo/3c7770b4-f5b3-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/facebook.com

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что власти изучают опыт проведения выборов в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. По её словам, ЦИК может многому поучиться у коллег из Средней Азии.

Послы Таджикистана, Киргизии и Казахстана в информационном центре Центризбиркома РФ оценили российские выборы. Казахский дипломат Ермек Кошербаев отметил, что считает голосование прозрачным, хорошо организованным и понятным. Он выразил надежду, что Россия поделится своим опытом проведения дистанционного голосования через Интернет, передаёт РБК.

Я думаю, что действительно у вас тоже многому можно поучиться, как и у наших коллег из других республик, — ответила Памфилова.

Она выразила надежду, что государства продолжат поддерживать подобное взаимодействие как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, а также в рамках международных профильных организаций.

13 сентября является основным днём голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что на одном из избирательных участках в подмосковном Подольске аннулировали около 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. В Мособлизбиркоме пообещали досконально разобраться в ситуации и заверили, что инцидент не повлияет на исход голосования.