Палата представителей США проголосовала за резолюцию против Пригожина

https://static.news.ru/photo/7f0e3490-3761-11eb-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей США единогласно поддержала резолюцию в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним лиц. В документе его деятельность называется представляющей угрозу национальным интересам и безопасности США.

На слушаниях председатель комитета палаты по международным делам Элиот Энгель отметил, что резолюция является сильным сигналом для людей, которые атакуют демократию, сообщает «Интерфакс».

Эта резолюция осуждает Пригожина <...>, выражает решительную поддержку санкциям США и Евросоюза в отношении него, которые были объявлены этой осенью, и призывает к введению дополнительных адресных санкций. Поскольку <...> такие, как Пригожин, продолжают свои атаки на демократии по всему миру, конгресс должен послать сильный, единый сигнал: «Мы не потерпим их дестабилизирующих действий и готовы привлечь их к ответственности», — заявил Энгель.

В палате представителей Пригожина считают лидером «ЧВК Вагнер», распространяющей «смертельные конфликты по всему миру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский предприниматель, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии. Банк Julius Baer отказывается возвращать активы бизнесмена, ссылаясь на санкции США. Вексельберг пытался оспорить это решение в суде. Формально иск к банку подала компания Lamesa, зарегистрированная на Кипре. Российский предприниматель является одним из бенефициаров компании.