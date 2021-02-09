Пакостничество: в Крыму ответили Киеву на призыв закрыть аккаунт МИД РФ

https://static.news.ru/photo/07d13e7e-6b76-11eb-ad3d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мелким пакостничеством призыв киевских властей добиться блокировки аккаунта диппредставительства МИД РФ в Симферополе в социальной сети Twitter.

Накануне посольство Украины в Соединённых Штатах Америки вместе с МИД Незалежной и генконсульствами европейской страны в Сан-Франциско выступили против подтверждения учётной записи в Twitter представительства МИД РФ в Крыму и потребовали его деактивации.

Тактика мелкого пакостничества, к которой прибегает посольство Украины в США, не может не вызвать сожаления. Дотянуться до официального аккаунта представительства российского МИД в Крыму киевские власти всё равно не смогут, потому действуют согласно поговорке «видит око, да зуб неймёт», — заявил Молохов.

Посол Киева в США Владимир Ельченко передал соответствующее послание топ-менеджерам соцсети. В украинской дипмиссии отметили, что публичные страницы властей РФ на полуострове «не могут обозначаться как официальные и легитимные», пишет РИА Новости.

Отношения РФ и Украины испортились из-за ситуации в Донбассе. В Киеве часто обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Незалежной. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором РФ назвала «страной-агрессором». РФ выпады со стороны соседнего государства отрицает и считает неприемлемыми. В Москве часто заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон внутри «нормандского формата» мог бы более «эффективно воздействовать» на Москву по вопросам урегулирования в Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.