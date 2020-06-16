Пакистанский политик предложил побороть коронавирус сном

https://static.news.ru/photo/78746fc8-aff3-11ea-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Председатель пакистанской партии «Джамаат-и-Ислами» (запрещена в России) и Ассамблеи исламских учёных Фазаль-ур-Рахман предложил бороться с коронавирусом с помощью сна.

Чем больше мы спим, тем больше спит вирус. Это избавит нас от вреда. Когда мы спим — он спит, когда мы умираем — он умирает, — цитирует Рахмана Lenta.ru.

По информации издания, совет ультраправого политика получил популярность в соседней Индии. Пользователи соцсетей сделали Рахмана героем шуток и мемов, предложив заменить самоизоляцию обязательным сном.

По данным Университета Хопкинса, к утру 16 июня коронавирусом заразились около 149 тысяч пакистанцев. Погибли 2,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, белорусский президент Александр Лукашенко, отказавшийся ввести карантинные ограничения в стране, предлагал лечить коронавирусной инфекцию водкой, баней или работой на тракторе в поле. Позже политик назвал свои слова шуткой, «за которой были очень серьёзные вещи».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).