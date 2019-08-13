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Кандидаты в Московскую городскую думу от партии КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела на провластных политиков, которые ведут избирательную кампанию как самовыдвиженцы. По мнению коммунистов, подписи за их регистрацию были сфальсифицированы.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, что получила множество жалоб от жителей города на использование их данных в подписных листах без разрешения, передаёт «Коммерсант». Используются персональные данные москвичей без их ведома,...