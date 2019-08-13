Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил в ООН просьбу созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по штату Джамму и Кашмир.
Куреши заявил, что действия Индии угрожают международному миру и безопасности и подрывают международно признанный спорный статус Джамму и Кашмира, передаёт РИА
Также он просит допустить на заседание представителя правительства Пакистана.
Как писал News.ru ранее, Индия привела армию и военно-воздушные силы в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с представлением в парламенте законопроекта, который конституционно отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир.