«Возлагают ответственность»: Левада-Центр оценил рейтинг президента

Электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина, по данным Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента), упал до минимума с 2014 года и составил 32% (против 49%). В социологическом центре считают, что изменение вызвано экономическими проблемами, пандемией коронавируса и пенсионной реформой 2018 года. При этом политологи расходятся во мнениях о правдивости результатов опроса — являются ли цифры отражением тренда или свидетельствуют о недостатках самого исследования. Среди других известных политиков, кого россияне назвали кандидатами в главы государства, Путин по-прежнему лидирует с большим отрывом, констатировали в Левада-Центре.

Второй тур

В исследовании участвовали 1603 человека из 137 населённых пунктов. Сотрудники Левада-Центра задавали им вопрос: «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие и, если да, за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали». Люди сами называли симпатичных им политиков. Если бы ситуация, которую моделировали перед респондентами социологи стала реальной, вероятно, на президентских выборах впервые с 1996 года пришлось бы проводить второй тур.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, из всех опрошенных за Путина проголосовали бы 32% (для победы в первом туре нужно набрать больше 50% голосов). Доля сторонников действующего президента среди тех, кто выразил готовность прийти на избирательный участок, составила 49%. Оба этих показателя — наименьшие с 2014 года, а снижение рейтинга по сравнению с предыдущим исследованием в апреле 2021 года составило 8% и 7% соответственно. При этом Владимир Путин по-прежнему лидирует: на втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3% и 5%), на третьем — Геннадий Зюганов (2% и 3%).

В 2020 году, когда Левада-Центр заявил о падении уровня одобрения деятельности Путина до 59%, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил , что существуют разные методики подсчёта и в Кремле «не склонны полностью доверять результатам этих опросов». Сейчас социологи оценивают одобрение деятельности Путина на уровне 63% — всего на 2 п. п. ниже, чем в апреле.

Научный руководитель Левада-Центра Лев Гудков объяснил значительное падение электорального рейтинга главы государства накопившимся раздражением россиян, усталостью от курса на милитаризацию и конфронтацию с Западом, снижением доходов и пандемией коронавируса. Кроме того, по его словам, до сих пор раздражение вызывает проведённая в 2018 году пенсионная реформа.

Поскольку в нашей системе и политической культуре всё завязано на первое лицо, на него возлагается ответственность в большей или меньшей степени за положение дел... В последнее время, примерно год-полтора назад, люди начали возлагать на президента ответственность за положение дел в стране: за ухудшение экономики, за кризис в медицине, который начался ещё до пандемии, вообще ухудшение положения дел и исчезновение перспективы — нет уверенности в будущем. Лев Гудков научный руководитель Левада-Центра научный руководитель Левада-Центра

Долгосрочный тренд

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на методику проведения опроса Левада-Центра: респондентам давали возможность самим назвать предпочитаемого лидера. По словам эксперта, когда людям предлагают выбрать из списка кандидатов, рейтинг Владимира Путина получается выше. Однако он считает, что сейчас методика «более адекватная», потому что оппозиционно настроенные россияне часто предпочитают скрывать свои взгляды.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Галлямов уверен, что результаты, представленные социологами — результат долгосрочных трендов. Он напомнил, что, по данным Левада-Центра, в 2021 году значительно выросли страхи россиян перед «произволом властей» (с 49% до 58%) и «возвратом к репрессиям» (с 39% до 52%). Он подчеркнул, что теперь нельзя назвать эти явления «страшилками, придуманными интеллигенцией», потому что их, судя по результатам опроса, боится большинство россиян. По его словам, с этим же связано падение рейтинга «Единой России», а также показатель одобрения деятельности президента и доля населения, которая считает, что страна движется по неверному пути.

Это долгосрочный серьёзный тренд, он с 2018 года наблюдается. Бывает, на время он останавливается, бывает, даже власти отыгрывают назад, одерживая очередную политическую победу: например, [оппозиционера Алексея] Навального посадили — победили оппозицию, или думские выборы выиграли — был краткосрочный рост в октябре. Каждый раз эти короткие всплески заканчиваются, всё возвращается на круги своя с этим долгосрочным трендом. Аббас Галлямов политолог политолог

При этом директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил NEWS.ru, что результаты опросов Левада-Центра следует соотносить с данными других социологических центров. По его мнению, информации организации «в целом можно доверять», если динамика одинаковая, даже при расхождении показателей. В этом исследовании он не увидел корреляции динамики с другими опросами.

Павел Данилин Сергей Булкин/NEWS.ru