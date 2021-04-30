«Ожидали лучшего»: Кремль оценил первые 100 дней президентства Байдена

https://static.news.ru/photo/d4e21228-a9a9-11eb-82fa-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле ожидали лучшего от первых 100 дней президентства Джо Байдена в Соединённых Штатах Америки. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет «Газета.Ru».

По словам представителя Кремля, позитивных результатов по итогам первых 100 дней президентства Байдена очень мало по сравнению с негативными.

Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении — де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято, и это то, что скорее относится к позитивному багажу, — оценил Песков взаимодействие РФ и США.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности, тот назвал его «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует сделанное после введения ограничительных мер заявление президента США Джо Байдена о стремлении избежать эскалации и сотрудничать с Россией. Однако любые слова необходимо подкреплять делами.