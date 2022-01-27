Ответы НАТО и США по гарантиям безопасности могут возродить договор о РСМД
NYT: ответы НАТО и США по гарантиям безопасности помогут возродить договор о РСМД
Сергей Князев
Сергей Князев
09:32, 27 января 2022
Фото: mid/vk.com
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Ответы НАТО и США на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений, в том числе возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает газета New York Times со ссылкой на документы. В частности, НАТО и США готовы обсуждать ограничение масштабов и мест проведения военных учений: они будут проводиться далеко от границ, чтобы не создавать впечатления подготовки к вторжению.
Документы <...> дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД, — пишет издание.
Отмечается, что в ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности не исключается сотрудничество по некоторым направлениям, включая контроль над вооружением. Помимо этого, Вашингтон выразил готовность работать над повышением прозрачности, снижением рисков и вопросам размещения ракетных систем.
Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.
В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал российский лидер Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.