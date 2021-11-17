«Усилить голос»: ответственность за введение QR-кодов переведут на регионы

Введение проверок QR-кодов о прививках от COVID-19 в общественных местах и при покупке билетов на поезда и самолёты может быть и не утверждено. Источники NEWS.ru в Госдуме и в региональных заксобраниях полагают, что решение о «куаркодировании» пока не принято окончательно, хотя правительство уже высказало свою позицию и внесло законопроекты в Госдуму. Теперь, согласно рабочему варианту, добро на введение ограничений должны дать именно региональные власти. Это удобно для федерального центра. С одной стороны, Москва снимает с себя негатив от внедрения QR-кодов, с другой — получает возможность «откатить» инициативу назад, если градус недовольства населения новыми правилами повысится или улучшится ситуация с коронавирусом.

Нет единства

О направлении инициативы для обсуждения в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Один из парламентариев пояснил NEWS.ru, что «Дума не захотела быть крайней в этой истории».

Получается, что из нас хотели сделать «злого полицейского», который должен был принять весь негатив на себя. Поэтому нынешнее решение — инициировать полномасштабное обсуждение — является логичным и мудрым, — пояснил собеседник.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта. В случае их принятия предъявлять QR-код по-прежнему будет не нужно при посещении аптек и магазинов, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. В правительстве назвали предложенные решения «экстренной мерой на фоне сложной ситуации». Планируется, что «включать» контроль QR-кодов смогут власти каждого региона в отдельности. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что до 1 февраля 2022 года по всей России устанавливается «переходный период» для того, чтобы к этому сроку люди успели вакцинироваться. Она отметила, что уже к 1 июня уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению директора научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, польза от идеи с QR-кодами, похоже, становится не столь очевидной. По её мнению, у власти появилось опасение перегнуть палку.

Поскольку никто не хочет на себя принимать ответственность, то решили вопрос «подвесить» под видом необходимости широкого общественного обсуждения с привлечением регионов. А дальше либо ситуация рассосётся и необходимость в QR-кодах сама отпадёт, либо ситуация ухудшится, и все вынуждены будут согласиться, — считает эксперт.

Она полагает, что приближающиеся новогодние праздники также повлияют на восприятие в обществе новых ограничительных мер: в праздничной суматохе никто и не успеет отреагировать. С Курбангалеевой отчасти солидарен политолог Аббас Галлямов. По его мнению, власть пока никак не может решиться на решительное закручивание гаек.

Здесь ведь речь идёт не о проклятых либералах. Речь — о наступлении на позиции людей, которые, по сути, являются путинской электоральной базой. Обижать их — себе дороже. Поэтому Кремль и оттягивает принятие решения, пытаясь переложить часть ответственности на регионы, — заявил он NEWS.ru.

В Госдуме тоже нет единства в данном вопросе. Как заявил зампред думского комитета по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный, 70% россиян выступают против этих ограничений.

Сейчас пошли стандартным путём: регионы должны поддержать законопроекты. Вероятно, всё будет подано так, что это люди снизу просят принять такие законы. Ресурсы для принятия [законопроектов], конечно, имеются. Вопрос в другом — насколько просчитаны политические и протестные риски, — сказал NEWS.ru парламентарий.

Алексей Куринный alexeykurinny/facebook.com

Главы регионов тем временем уже начали демонстрировать поддержку QR-инициатив. Так, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже заявил: введение QR-кодов спасёт страну от новых коронавирусных локдаунов. По его словам, «мы эти законы одобряем и поддерживаем». Глава Кубани отметил, что «эти законы будут способствовать тому, чтобы всё работало: бизнес, рабочие места — всё должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность».

«Слабый аргумент — усилить голос»

Впрочем, возможно, что краснодарский губернатор поторопился с позитивными оценками. Социологические исследования подтверждают: большинство россиян не разделяют намерение власти «закодировать» всю страну. Согласно результатам опроса рекрутингового сервиса SuperJob, 42% респондентов высказались против этой идеи. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на собственное исследование, заявили, что 74% граждан откажутся от путешествий из-за контроля QR-кодов. В ряде регионов уже состоялись протестные акции против введения кодов.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин в разговоре с NEWS.ru также высказал мнение, что введение QR-кодов окажется «взрывоопасной темой». Он подчеркнул, что необходима максимально широкая разъяснительная работа. Популяризация QR-кодов, как и других антиковидных мер, должна быть активной и креативной, заметил он, а губернаторы с такой задачей вряд ли справятся.

Мы уже видим, что в некоторых регионах инициатива вызвала жёсткое неприятие. Уже есть и онлайн-петиции, и митинги протеста, и обращения к президенту. Это показатель того, что «антиковидная» повестка из общественного дискурса не только не ушла, но и для всё большей части населения становится, увы, актуальной, — указал Чаблин.

Отдельный в этой истории аспект — юридический. Для контроля QR-кодов государство вынуждено идти на сомнительные с точки зрения закона меры, считает основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев. По его словам, принуждение демонстрировать QR-код о прививке или перенесённой болезни всем подряд для проверки нарушает конституционный принцип неприкосновенности частной жизни и в ряде случаев может унижать человеческое достоинство. По его оценкам, федеральный центр хочет заручиться поддержкой регионов, чтобы подкрепить и легитимизировать QR-законодательство.

Помнится, Черчилль писал на полях своих речей «слабый аргумент — надо усилить голос». Вот сейчас также необходимо «усилить голос» за счёт регионов, — говорит Сарбаев.

Однако активное вовлечение региональных властей в антиковидную пропаганду может не дать желаемого эффекта. Не секрет, что россияне чаще всего воспринимают власть как нечто монолитное, обладающее единой позицией. Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский напомнил: история с пенсионной реформой показала, что такая схема работает неэффективно. Люди, как утверждает собеседник NEWS.ru, тогда возложили ответственность на федеральных депутатов «Единой России». При этом позицию региональных парламентов мало кто заметил.

Нынешний сценарий содержит пространство для манёвра, которым могут воспользоваться федеральные власти при необходимости либо в случае снижения заболеваемости и существенного роста процента вакцинированных россиян. Если из-за перспективы введения QR-кодов протестные настроения граждан и бизнеса продолжат нарастать, центр сможет сбросить фигуры с доски и отказаться от игры.