https://static.news.ru/photo/f111da5e-e052-11e9-89dd-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решение по обращению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в связи с публикацией информагентством Associated Press интервью с ней будет обнародовано не позднее чем через 20 дней. Об этом сообщил представитель Общественной коллегии по жалобам на прессу Юрий Казаков.

Срок он обозначил в ходе открытого рассмотрения жалобы главы ЦИК, передаёт ТАСС .

От семи до двадцати дней у коллегии на выработку окончательного текста решения, — заявил Казаков.

Он уточнил, что будут учтены мнения экспертов.

Интервью с Памфиловой Associated Press опубликовало в конце августа . Вскоре после этого в Центризбиркоме возмутились тем, что «вместо заявленного видеоинтервью был размещён авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы». Журналистов упрекнули в том, что некоторые высказывания главы ЦИК были вырваны из контекста, а «краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл».

Сама Памфилова заявила, что сотрудники информагентства применили «в полной мере пропаганду и цензуру», допустив искажение смысла сказанного. При этом, как писал News.ru, она обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте, а Центризбирком попросил дать оценку произошедшего Общественную коллегию по жалобам на прессу.

В самом Associated Press при этом заявляют, что агентство «никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью».