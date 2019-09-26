Решение по обращению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в связи с публикацией информагентством Associated Press интервью с ней будет обнародовано не позднее чем через 20 дней. Об этом сообщил представитель Общественной коллегии по жалобам на прессу Юрий Казаков.
Срок он обозначил в ходе открытого рассмотрения жалобы главы ЦИК, передаёт
От семи до двадцати дней у коллегии на выработку окончательного текста решения, — заявил Казаков.
Он уточнил, что будут учтены мнения экспертов.
Интервью с Памфиловой Associated Press
Сама Памфилова заявила, что сотрудники информагентства применили «в полной мере пропаганду и цензуру», допустив искажение смысла сказанного. При этом, как писал News.ru, она обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте, а Центризбирком попросил дать оценку произошедшего Общественную коллегию по жалобам на прессу.
В самом Associated Press при этом заявляют, что агентство «никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью».