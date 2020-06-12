Отступили от идей де Голля: Лавров обвинил ЕС в простое отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/fe42f9e0-ad54-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему потенциал сотрудничества России и Европы не реализуется. Виной всему действия западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля, убеждён дипломат.

Своими мыслями на этот счёт он поделился в статье, написанной для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire . Публикация посвящена 130-летию со дня рождения бывшего лидера Пятой республики.

Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает, бизнес несёт потери. Уверен: текущий сценарий далёк от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность «Европы без России», — отметил министр.

Лавров напомнил о бомбардировках Югославии, расширении НАТО на восток вопреки взятым ещё перед советским руководством обязательствам, поддержку переворота на Украине и введение в отношении России санкций.

При этом глава МИД РФ отметил, что возможность сформировать архитектуру мира и стабильности на континенте ещё сохраняется. Именно на это, по его словам, нацелена инициатива президента РФ Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнёрства. Реализация этой идеи уже началась путём сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь», отметил Лавров.

Глава российского МИД уверен, что будущее — за многополярным миром, поэтому страны должны осознать архаичность философии гегемонизма и доминирования.

В 1959 году де Голль выступил со знаменитой речью о «Европе от Атлантики до Урала». В грядущем политическом союзе стран Европы президент видел альтернативу «англосаксонскому» НАТО. Во время своего второго президентского срока де Голль и вовсе разорвал отношения с Североатлантическим альянсом. С середины 60-х годов официальная позиция Франции в международной политике стала резко антиамериканской.

Ранее политолог Леонид Крутаков объяснил, чем вызваны призывы конгрессменов США к ужесточению санкций против РФ. По его мнению, так американцы хотят противостоять новым формирующимся центрам силы в мире — России и Китаю, писал NEWS.ru.