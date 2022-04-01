«Когда отрезвеет от бурбона»: Песков о возврате Европы к диалогу с Россией

Диалог с Европой всё-таки состоится, однако это дело не ближайшей перспективы, так как европейцам ещё предстоит «протрезветь от американского бурбона», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, со временем Европа осознает, что судьба континента — не забота США.

Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они всё-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт — это не ближняя перспектива — тогда придёт время всё-таки переоценки наших отношений и выхода всё-таки в состояние диалога, — заявил Песков.

Ранее в Китае спецоперацию на Украине посчитали катализатором «похорон» гегемонии США в мире. По мнению автора китайской газеты Global Times, ситуация не только нанесла удар по США и Западу, которые привыкли решать, какую политическую позицию должны занимать другие государства, но также может поспособствовать концу доминирования доллара на мировой финансовой арене. Автор издания не исключил перспективы, при которой США придётся противостоять России и Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отреагировал на поддержку Китаем России и заявил о желании привлечь его на свою сторону. Однако лидер Украины признал, что выбор всё равно остаётся за КНР.