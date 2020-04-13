Совершенно неожиданно места скорби — кладбища — стали точкой столкновения неписаных, но устоявшихся традиций и суровой действительности. Выяснилось, что наши изобретательные соотечественники в условиях возросших карантинных ограничений сообразили, что кладбища, обычно зелёные островки, а многие и интересные с исторической точки зрения, могут стать местом не просто воздания дани памяти ушедшим родственникам, но и прогулок на свежем воздухе.

А тут ещё грядёт и великий христианский праздник — Пасха. Этот день с богоборческих советских времен считался наиболее оптимальным для посещения мест упокоения и уборки на могилах после осенне-зимнего ненастья. Потому-то ныне отцы РПЦ и увещевают, что Пасха — для радости, а не для скорби. И, мол, традиция эта — стопроцентно советская и церковью не поддерживается. Такое прозрение священников удивительным образом, как мы видим, совпало с мерами по профилактике распространения коронавируса, предусматривающими исключение любых людских скоплений. Хоть среди живых, хоть среди мертвых. Власть светская и духовная сейчас идут рука об руку. Причём многим отцам РПЦ пришлось на ходу изменить свою первоначальную позицию, призывавшую было во всём уповать на волю божью даже во время пандемии.

Вот только далеко не все помнят, что пасхальные кладбищенские традиции, как и нынешние прогулки в условиях карантина, были своеобразным «праздником непослушания» народа в отношении властных запретов. И тому имелись вполне объективные причины. Большинство церквей в той же Москве уже при Хрущёве были закрыты. Да и посещать их, особенно для граждан с партийными билетами в карманах, было не слишком безопасно. И на Пасху комсомольские оперотряды лихо заворачивали часть соотечественников, решившихся всё-таки прийти на праздничную литургию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот потому-то многие стремились в этот день на кладбища, на большинстве из которых ещё сохранялись действующие храмы, где можно было и свечку за упокой поставить, и с батюшкой в краткой беседе душу отвести. А заодно как бы и праздник отметить вдали от навязчивого внимания государства.

Так что традиция эта имеет вполне объяснимую предысторию. Тем более, что сейчас очень многие ещё советские традиции реанимируются. А наш народ всегда был изобретателен и умел держать фигу в кармане.

Мир уж слишком переменчив. Ведь ещё вчера официальная пропаганда объявляла целование икон и причастие источниками самых зловредных инфекций. А сегодня к святым ликам публично прикладываются первые лица государства, многие из которых в комсомольской своей юности и стояли в пикетах у храмов. Не всем и сейчас по душе предлагаемая возможность исповедоваться в Интернете. А потому и ныне есть те, кто уверен: бог их убережёт от новой напасти.

Так что по-любому всем нам в нынешней экстремальной обстановке придётся искать компромисс и с традициями, и с верой, и друг с другом. А бог не выдаст, и свинья не съест.