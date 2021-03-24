Отныне Путин может, но захочет ли

Итак, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который по факту обнуляет президентские сроки, состоявшиеся до принятия комплекса поправок в действующую Конституцию РФ. А это на практике означает, что отныне и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев имеют возможность как бы с чистого листа ещё дважды побороться за президентский мандат.

Весьма характерно, что закон, который конкретизировал одну из самых громких конституционных поправок, не устранил из текста вызывавший немало споров оборот «не более двух сроков подряд», что позволило Путину вновь дважды занять пост главы государства после одного срока в Кремле Медведева. В своё время Владимир Владимирович, в принципе, не возражал против такой стилистической и смысловой коррекции. Но по мере внесения новых поправок о возможном удалении словечка «подряд» как-то подзабыли.

Тем не менее новая политическая реальность, которую не поленились покритиковать даже в Европейской комиссии, крайне усложняет деятельность разного рода пророков от большой политики. Тех, кто ещё со времени президентских выборов 2018 года не устаёт фантазировать на тему, что будет в 2024-м. Мол, пойдёт ли действующий президент на новый срок или всё-таки предпочтёт поддержать кого-то из своих политических фаворитов? Собственно, обнуление изначально, как мы видим, внесло элемент большой неопределённости в разного рода расчёты.

Действительно, президент может воспользоваться своим законным правом на новое переизбрание, может и отойти в сторону, найдя себе функцию национального арбитра. Или просто погрузиться в написание мемуаров, которые прогремят. А потому строить столь долгосрочные прогнозы стало делом неблагодарным. Сродни деятельности метеобюро.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате президент за три года до окончания своего нынешнего мандата никак не выглядит «хромой уткой». И нашим поднаторевшим в интригах сановникам бесполезно заранее высчитывать того самого преемника, на которого пора, мол, ориентироваться. Тем более что глава государства никогда не спешит с оглашением своих планов, тянет до последнего. Да ещё вносит дополнительный элемент игры в свои действия.

Вот ряд аналитиков, например, уверен, что недавняя поездка Путина в компании Серея Шойгу в тайгу на уик-энд должна была не только продемонстрировать всему миру спокойствие российской власти перед лицом грубых американских нападок, но и лишний раз поинтриговать желающих вычислить преемника. Вот Путин подтверждает своё особое отношение к министру обороны. Надо ли думать, что кандидатуры Медведева, премьера Михаила Мишустина или тульского губернатора Алексея Дюмина уже не котируются на роль преемника? Такая вот загадка для обладателей самого выдающегося политического чутья.

А в остальном всё идет по плану. Госдума планомерно одобряет законы, которые конкретизируют принятые летом 2020-го конституционные поправки. Критики режима, опирающиеся на неназванные, но доверенные источники, теперь вовсю трубят о том, что президент уйдёт ещё до окончания своего нынешнего срока. Валентина Терешкова, выдвинувшая идею обнуления на ставшем уже историческом пленарном заседании парламента, получила новую возможность баллотироваться в Госдуму VIII созыва от родной Ярославской области. Жизнь продолжается.