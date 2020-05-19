Отношениям США и ВОЗ ничего хорошего не прогнозируют

https://static.news.ru/photo/8bce8c08-99c7-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Заявление главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — продолжение стандартного подхода Белого дома к структурам ООН. Стороны вряд ли смогут прийти к компромиссу, тем более на фоне предвыборной гонки в США, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он напомнил, что ранее Вашингтон вышел из ЮНЕСКО, перестал сотрудничать с Советом по правам человека ООН.

Всё это закончится если не полным выходом [США], то, по крайней мере, каким-то мораторием на продолжение сотрудничества с ВОЗ и прекращением финансирования. Мне это видится более вероятным, чем достижение компромисса, — цитирует эксперта РИА Новости.

Накануне Трамп обнародовал письмо, которое он направил главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём американский лидер пригрозил прекратить финансирование организации, если в течение 30 дней она не улучшит свою деятельностью.

ВОЗ обвиняется в том, что она потворствовала Китаю на начальных этапах эпидемии, что привело к заражению всего мира. Хотя частично эти обвинения оправданы, письмо Трампа направлено скорее на внутреннюю американскую аудиторию, чем на международную, писал NEWS.ru.