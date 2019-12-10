https://static.news.ru/photo/bf19ac5a-1be1-11ea-978e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». Это заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат заметил изменения в отношениях страны и Евросоюза уже сейчас, спустя 10 дней после начала работы нового руководства Еврокомиссии. По словам Чижова, обе стороны примут к сведению пережитый опыт. В результате сделанных выводов отношения станут «мудрыми, зрелыми и взаимоуважительными».

В настоящее время, говорит постпред, ситуацию нельзя назвать нормальной. На отношения между РФ и ЕС негативно влияют антироссийские санкции, механизмы сотрудничества находятся в состоянии простоя.

Однако почти половина товарооборота России приходится на долю Евросоюза. Граждане страны чаще других получают шенгенские визы. Продолжается реализация совместных проектов в сферах науки, культуры и образования.

Такими темпами Брюссель скоро осознает, что России и Европе «друг без друга развиваться непросто», — передаёт слова Чижова портал «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не став раскрывать деталей диалога.