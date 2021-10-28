Отключить электронику: КПРФ хочет оградить президента от проблем с выборами

В Госдуме готовят законопроект о заморозке действия электронного голосования на период до 2024 года. Авторы документа из фракции КПРФ считают, что из-за публичных претензий, высказанных по поводу данной формы волеизъявления электората на выборах в сентябре, властям стоит задуматься о том, чтобы не подрывать легитимность предстоящих выборов президента. NEWS.ru узнал, что об инициативе думают в «Единой России» и других фракциях нижней палаты.

Навести порядок

Законопроект о заморозке действия электронного голосования разрабатывают в КПРФ. Как рассказал NEWS.ru депутат Юрий Синельщиков, по замыслу законотворцев, Кремль и «Единая Россия» заинтересованы в том, чтобы выборы президента в 2024 году не омрачались скандалами вокруг голосования в Интернете и обвинениями в фальсификациях, как это было на последних выборах в Госдуму.

Эта технология новая — слишком сырая. Она ещё не обкатана, не учтены все нюансы, её нужно дорабатывать. Простой пример — никто не несёт ни административной, ни уголовной ответственности в случае подтасовок. Что делать с фальсификациями, если их выявили? Этим и другими вопросами как раз можно до 2024 года заняться. В этот год — выборы президента России. Кремль сам будет заинтересован в том, чтобы эти недоработки не влияли на легитимность выборов. Юрий Синельщиков депутат Госдумы депутат Госдумы

Ранее думскому комитету по госстроительству и законодательству вернули полномочия по работе над законами о выборах. По мнению Синельщикова, который входит в этот комитет, это было сделано в том числе потому, что власть осознала, что в избирательном законодательстве «бардак» и нужно навести порядок. По словам представителя КПРФ, в комитете работают профессионалы, которые порой могут переступить через собственные амбиции ради юридической грамотности в законах.

Законопроект, по словам Синельщикова, в принципе, готов, однако во фракции существуют разногласия по вопросу того, что лучше предложить сделать с электронным голосованием.

Помимо предложения о заморозке есть предложение вообще отказаться от него. С моей точки зрения, это не так обязательно. Мир постепенно переходит на «цифру» во всём, и голосование на выборах не будет исключением. Хотя надо сказать, что в некоторых странах его тоже вводили, но потом отказались, — объясняет парламентарий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

От лукавого

NEWS.ru узнал мнение представителей других фракций парламента насчёт инициативы. Коллега Юрия Синельщикова по комитету депутат от «Единой России» Даниил Бессарабов заявил, что ещё не слышал о ней. Парламентарий назвал неубедительными рассуждения о том, что электронное голосование нужно поставить на паузу из-за того, что к нему были претензии.

Это, так сказать, от лукавого всё. Всегда у оппозиции претензии к голосованию, они чем-то недовольны, даже когда это только «бумажное» голосование, по бюллетеням. Так что это ничего принципиально не изменит. Жизнь меняется, и не реагировать на эти изменения неправильно. Даниил Бессарабов депутат Госдумы депутат Госдумы

Единоросс добавил, что помимо прочих удобств, электронное голосование позволяет большему числу людей голосовать, оно способствует более полному волеизъявлению граждан. По его мнению, «логика за предложением кажется порочной, но конкретно предложение можно будет обсудить, когда оно появится в виде документа, если появится».

В похожем, но более сдержанном тоне высказался заместитель фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он также не слышал об инициативе коммунистов, предложив дождаться внесения поправок.

В «Справедливой России — За правду» NEWS.ru сказали, что самостоятельно готовят законопроект о реформе электронного голосования. По словам депутата Федота Тумусова, процедура ещё плохо проработана. При этом в партии не привязывают свой законопроект к предстоящим президентским выборам, хотя видят, что определённая опасность для них существует.

По мнению специалистов, сейчас есть возможность со стороны вмешиваться в голосование. Это большой риск для всей системы. Я имею в виду взлом, хакерские атаки. Федот Тумусов депутат Госдумы депутат Госдумы

Представляющий в Госдуме партию «Новые люди» Сангаджи Тарбаев также признался, что пока не знаком с идеей КПРФ. Он пояснил, что для понимания картины «нужно погрузиться глубоко в документ, в аналитику, а пока такой возможности не было».

Политическое ворчание

По мнению политического публициста Леонида Радзиховского, в целом неважно, будет или не будет в 2024 году электронное голосование, так как на результаты оно не сильно повлияет. При этом эксперт отметил, что Кремль не будут волновать разговоры о нелегитимности выборов из-за чьих-то сообщений о нарушениях.

Если говорить о журналистах или политактивистах, то это просто ворчуны, не более. Они всегда есть и будут, и пусть себе на здоровье ворчат. Если же говорить о сомнениях в легитимности избрания президента России с точки зрения парламентской оппозиции, то про это не посмеет открыть рот ни один отечественный политик. Коммунист он или не коммунист. Есть темы, которые не обсуждаются, и это одна из них. Неважно, пойдёт ли Владимир Путин в 2024 году на новый срок или его преемник. Леонид Радзиховский политолог политолог