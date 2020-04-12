Отказ ЕС признать Крым частью РФ на полуострове назвали лицемерием

https://static.news.ru/photo/002b3ab4-7cc3-11ea-a33a-fa163e074e61_660.jpg Ялта, Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал лицемерием отказ Евросоюза признать воссоединение полуострова с Россией. Кроме того, он раскритиковал обвинение в адрес Москвы в нарушении международного права в регионе.

Очередной пример лицемерия во внешней политике ЕС, когда с одной стороны страны Евросоюза с удовольствием принимают помощь России в борьбе с коронавирусом и тут же пытаются облить грязью нашу страну и типа поддержать Украину, — приводит слова общественного деятеля РИА Новости.

Он добавил, что любые заявления по поводу Крыма возможны только после личного визита в республику. Всё остальное — «дешёвый политических пиар», считает Чегринец.

Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым. Для этого, по их мнению, необходимо лишь надавить на Россию.