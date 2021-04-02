Отчёт правительства в Госдуме перенесён на более поздний срок

https://static.news.ru/photo/429e12cc-93a6-11eb-b4f2-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Стало известно о переносе отчёта правительства в Госдуме. Мероприятие планировали провести 21 апреля.

Отчёт кабинета министров будет перенесён на другую дату, и «это будет не апрель». Об этом рассказал источник в правительстве, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что перенос связан с приближением даты оглашения послания президента Федеральному Собранию.

О том, что ежегодный отчёт российского правительства в Государственной думе запланирован на апрель, сообщил ещё в феврале председатель верхней палаты Вячеслав Володин. Обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на пленарном заседании Госдумы, он заявил, что им предстоит ещё многое сделать для того, чтобы уже при отчёте правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с его участием.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена. Однако российский лидер рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью.