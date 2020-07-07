Отчуждения территорий РФ собираются приравнять к экстремизму

https://static.news.ru/photo/65c0749c-c0ee-11ea-94fd-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесли закононопроект, согласно которому отчуждения территорий России могут быть приравнены к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в случае принятия пакетного проекта изменения могут быть внесены в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Крашенинников объяснил, что Госдуме предлагается уточнить терминологию данной правовой нормы. Он отметил, что, исходя из предложения, может быть дополнен второй абзац пункта 1 статьи 1 Федерального закона.

Будет указано, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

Предполагается, что нарушителя целостности территорий может ожидать заключение на срок от шести до десяти лет. За призывы к соответствующей деятельности виновному грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 Конституции говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Часто обсуждаемый вопрос о принадлежности Курильских островов относится к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Как ранее передавал NEWS.ru, решение вопроса принадлежности Курильских островов полностью закрыто после принятия поправок в Конституцию РФ, заявил сенатор Алексей Пушков.

Кремль и Токио с середины XX века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность островов Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группу ныне не обитаемых островов, которую в Стране восходящего солнца называют Хабомаи.