От Сталина до Путина: как политики выглядят и меняют себя на фотографиях

32 года назад, 19 февраля 1990 года была выпущена первая версия Adobe Photoshop — графического редактора, навсегда изменившего обработку фотографий. Но ретушировали снимки по своему вкусу и до появления компьютерных инструментов. О том, как фотографии политиков редактировались раньше и как лидеры СССР и России относятся к своей внешности — в материале NEWS.ru.

Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть, — говорил президент Владимир Путин в 2018 году, комментируя известную в Сети фотожабу.

Глава государства, который, как известно, не пользуется Интернетом, вероятно, малознаком и с возможностями Photoshop, где была сделана картинка. Работающие с ним фотографы, как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, обычно не прибегают к этому инструменту.

Преподаватель факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян, который фотографировал президента, рассказал, что ни разу не получал требований со стороны главы государства не то что о редактировании, но даже о съёмке с определённого ракурса.

Шарифулин Валерий/ТАСС

Он к своей внешности относится равнодушно. Снимать его как фотографу одно удовольствие, — отметил собеседник NEWS.ru.

Так же легко к своим фотографиям относился и первый президент России Борис Ельцин, отметил он.

О том, что фотографии главы государства не ретушируют, говорит и фоторепортёр из пула президента Константин Завражин. По его словам, пресс-служба Владимира Путина вместо этого проводит «первичный отбор» — из снимков личного фотографа выбираются те, что будут опубликованы. Кроме того, главу государства гримируют, как полагается при съемках крупных публичных мероприятий, таких как пресс-конференция, прямая линия или новогоднее обращение.

Активно ретушируется глава администрации одного из округов Московской области. <...> Таких людей, «председателей сельсовета», которые озабочены своим образом — их много. А в Кремле, Доме правительства никогда такого не было, — подчеркнул он, добавив, что часто редактируются фотографии депутатов Госдумы.

Фотограф, который работал с чиновниками и политиками высокого ранга, на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что фотографии требуют ретушировать во многих органах власти.

[Фотографии главы Совфеда Валентины] Матвиенко фотошопят, председателя Госдумы [Вячеслава Володина] тоже, как и многих других депутатов, — рассказал собеседник.

Валентина Матвиенко Federation Council of Russia/via Global Look Press

Фотожурналист Глеб Щелкунов, также работавший с первыми лицами, рассказал, что фотографы, работающие в новостной журналистике, никогда не используют Photoshop вне зависимости от желания героя. Часто журналисты стараются не показывать спикерам снимки, чтобы не столкнуться с негативной реакцией.

Есть некие правила, на основе которых работают все конкурсы в фотожурналистике. Докускается коррекция, допускается убрать пыль и грязь, но нельзя вмешиваться в изображения, это категорически неприемлемо. Если такие случаи выявляются, фотографии авторов из мировых агентств удаляются и контакты с автором разрываются, — добавил он.

«Рябой» товарищ

Если сейчас первые лица стараются обходиться без значительного редактирования снимков, то в прошлом даже генсеки КПСС не стеснялись изменять себя на изображениях. Когда Photoshop ещё не было, но ретушировать фото уже научились, люди долго продолжали считать, что фотограф врать не может, рассказал NEWS.ru преподаватель факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян. Среди лидеров СССР «улучшал» свой внешний вид еще Иосиф Сталин.

Иосиф Виссарионович Сталин РИА Новости

Сам Сталин настолько трепетно относился к своим изображениям, что лично отбирал фотографии. При этом на лице у него, по словам Шахиджаняна, были язвы, из-за чего у него была кличка «Рябой». В связи с этим все снимки с ним тщательно ретушировались так, чтобы его кожа получалась гладкой.

Когда к власти пришёл [Никита] Хрущёв, ему было всё равно. Поскольку мужем его дочери был талантливый фотограф [Алексей] Аджубей, он очень любил фотографов, и фотографов стали брать с собой в поездку, они стали вести настоящую летопись, — рассказал Шахиджанян.

Леонид Брежнев фотографии ретушировать не требовал. Однако его фотографу было необходимо делать снимки сдержанными — так, «чтобы он выглядел хорошим человеком». При этом к ретуши активно прибегал первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Леонид Ильич Брежнев, председатель Президиума Верховного Совета СССР, секретарь ЦК КПСС Василий Малышев/РИА Новости

У советского главы на лбу родимое пятно, однако советские граждане в первое время после прихода генсека к власти об этом пятне не знали. По словам Шахиджаняна, все снимки в обязательном порядке редактировались, чтобы «лоб был идеально чистым». Прекратилось это только после первой поездки Горбачёва за границу, когда в зарубежных газетах появилось его фото без пятна.