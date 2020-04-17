Вот что бросается в глаза. Сегодня многие издания и эксперты только и занимаются тем, что прогнозируют серьёзные социальные изменения и чуть ли не потрясения, которые нас обязательно ждут.

Кто-то предлагает просто раздать людям деньги. Каждому россиянину — по 10 тысяч рублей (очевидно, для разогрева экономики). Либо ввести режим чрезвычайной ситуации или даже чрезвычайного положения (для обнуления кредитных обязательств). Или вернуться к идее раздачи продуктовых карточек для поддержки торговых сетей. И это в основном говорят те, кто ещё вчера поражал своими либеральными взглядами и был сторонником минимального участия государства в экономических процессах.

Информационная повестка сегодняшнего дня – негатив на негативе и негативом погоняет. Вот, например, некий опрос холдинга «Ромир»: согласно его данным, около половины москвичей в связи с введёнными указом президента нерабочими днями либо временно прекратили работу, либо потеряли её совсем. Очень популярно рассуждать о глобальной мировой рецессии, прохождении точки невозврата для многих производств, полном крахе малого и среднего бизнеса, связанного с потребительским рынком, о безработице, неизбежном росте преступности и нищеты.

Для чего это делается, до конца не понимаю. Чтобы поддерживать постоянный уровень тревожности у людей? Приготовить к чему-то негативному? Или, скорее, побудить к чему-то?

Сейчас в мире не процветают и не жируют. И у многих возникает соблазн превратить усталость людей от изоляции, неизбежные социальные трудности в политический протест. Действительно, момент благоприятный для того, чтобы заработать себе очередные коврижки на политическом поприще. Можно подумать, что оппоненты тех, кто сегодня работает в режиме 24/7, имеют чёткие предложения, как справиться с пандемией и её последствиями. В том то и дело, что не имеют что сказать по существу вопроса. А быть всем и вся недовольным – нехитрый труд. Сложнее хоть что-то сделать, например, стать добровольцем или просто помочь тому, кому труднее всего.

Поэтому предлагаю последовательно поговорить о том, что делают государство и региональные власти, чтобы облегчить положение людей, предпринимателей, бизнеса, производства. Порассуждать о людях старшего поколения, помощи им в условиях как растущей инфляции, так и ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В соответствии с постановлением правительства от 13 марта 2020 года № 270, утверждён коэффициент индексации пенсии для неработающих пенсионеров в размере 6,1%. Согласно сведениям Росстата, уже в апреле пенсии должны были вырасти в среднем на 554,71 рубля.

Кроме того, глава государства поручил Пенсионному фонду до конца апреля профинансировать пособия к юбилею Победы. Автоматически, без всяких оформлений, ветераны получат 75 тысяч рублей, труженики тыла — 50 тысяч рублей. Средства получит примерно миллион человек.

Не забыты и самые пожилые граждане. Пенсионерам после 80 лет положена возрастная надбавка к пенсии. Такая доплата установлена в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая ежегодно индексируется. Индексация стоимости фиксированной выплаты в 2020 году составит 6,6%, то есть 5686,25 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году предусмотрена выплата для тех, кто в 2017 году не смог получить единовременную денежную выплату в качестве компенсации за рекордный скачок цен в 2016 году. В 2020-м они получат денежные средства в размере 5 686 рублей. Но это коснётся лишь тех, кому выплата пенсии была приостановлена по личным причинам или при переезде в другую страну, с которой у ПФР нет соответствующих соглашений, или по причине просрочки переосвидетельствования в МСЭ (если это была пенсия по инвалидности).

Региональные власти также вводят свои выплаты. Так, в Москве, пенсионеры уже получили по две тысячи рублей и могут получить ещё столько же по окончании режима самоизоляции при условии отсутствия его нарушений.

Власти Подмосковья озаботились положением одиноких пенсионеров. Понятно, что вдвоём всегда легче переносить сложные времена. Прекрасно, если есть родные, которые могут помогать своим старшим. Но, согласно выкладкам правительства Московской области, в регионе проживают более 500 тысяч пенсионеров, которые оказались в сложном материальном положении. В основном это те, кто живёт один. С 1 мая 2020 года для таких пенсионеров будет введена дополнительная ежемесячная выплата в размере тысячи рублей. Условия максимально просты: пенсионер должен быть не моложе 65 лет, постоянно проживать в своём регионе. Обращаться нужно в органы социальной защиты населения с заявлением и приложением комплекта документов.

В Приморье введена дополнительная мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низкими доходами. Планируется, что единовременную денежную выплату в размере шести тысяч рублей получат около 74 тысяч человек.

И таких примеров по стране много. Ведь 44 млн проживающих в нашей стране пенсионеров прошли непростой жизненный путь и как никто другой достойны поддержки властей. С этих денег государство не сможет впоследствии ничего получить: ни увеличения производительности труда, ни налогов, ни новых рабочих рук. Это помощь в сложных условиях тем, кому труднее всего. Не знаю, вспомнили бы об этом рьяные рыночники и либералы. Учитывая опыт 90-х, вряд ли.