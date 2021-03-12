45 стран в Совете ООН призвали Россию освободить Навального

https://static.news.ru/photo/cff95a20-8355-11eb-ac58-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/АГН «Москва»

Несколько десятков стран обратились в Совет ООН по правам человека в Женеве с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Заявление от имени 45 стран, среди которых значатся в основном европейские государства, а также Австралия, Канада и Япония, представил делегат из Польши.

Действия российских властей в отношении оппозиционера названы в документе политически мотивированными, передаёт Reuters. Они противоречат международным обязательствам РФ в области прав человека, считают авторы обращения.

Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за реализацию их прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу убеждений и их выражения, а также на свободу религии или убеждений, — сказано в заявлении.

В тексте также выражена обеспокоенность большим количеством арестов протестующих, которые выражали поддержку Навальному.

Навальный признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. Адвокаты оппозиционера обжаловали это решение.

В заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления. Ему заменили условный срок на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в установленные дни в полиции, писал NEWS.ru.