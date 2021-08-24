Осуждённым поднимут пенсионный возраст для назначения принудительных работ

Депутаты ГД предложили расширить число осуждённых, которым могут быть назначены принудительные работы путём увеличения их пенсионного возраста. Для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60 лет, пишет URA.RU.

Проект будет внесён в Госдуму представителями фракции ЛДПР. Для его реализации необходимо будет изменить статью Уголовного кодекса.

Многие осуждённые полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения (для мужчин — 60 лет, женщин — 55 лет) для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Изменения коснутся статьи 53.1 УК, в которой будет указано, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 60-летнего возраста, и мужчинам, достигшим 65-летнего возраста.

По мнению авторов законопроекта, основная цель принудительных работ заключается в перевоспитании человека. Так как этот вид наказания не настолько строгий, он позволяет сохранить осуждённому контакты с обществом.

Кроме того, осуждённый на принудительные работы, имеет право получать заработную плату, то есть сможет быстрее компенсировать причинённый потерпевшему ущерб, — сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что за отмену пенсионной реформы, которую российские власти приняли в 2018 году, высказались 87% россиян. При этом, по мнению экспертов, желание граждан вернуть прежний пенсионный возраст не связано с уровнем их дохода.