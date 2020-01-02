Собственно, не надо быть пророком, чтобы оценить и выделить главные события наступившего 2020 года — находки для разного рода нумерологов. Прежде всего, это празднование 75-летия нашей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Либеральной оппозиции можно сколько угодно утверждать, что в стране творится «победобесие», что власть прежними великими победами прикрывает свои прорехи, но факт остаётся фактом: великая годовщина может стать не просто «праздником со слезами на глазах», данью памяти миллионам погибших и проявлением глубокого уважения к оставшимся ещё в строю фронтовикам.

Празднование события, избавившего мир от угрозы фактической ликвидации современной гуманистической цивилизации, может стать и демонстрацией сохранения Россией своих позиций и влияния в мире. Ожидаемое прибытие ведущих политиков мира, начиная с Макрона и, возможно, Трампа, положит конец спекуляциям о тотальной изоляции России. Другое дело, что, как принято говорить, «ястребы» приложат все усилия для того, чтобы такой саммит на фоне исторической годовщины не состоялся. А потому возможны разного рода провокации, нацеленные на очередной рецидив обострения отношений России и Запада, попытки дальнейшей демонизации нашей страны и её лидера. Не исключено, что пик таких потуг придётся на начало весны.

Другое событие, которое отразится и на положении внутри страны, без сомнения, выборы американского президента. Понятно, что Америка ещё сохраняет глобальное могущество, а потому в зависимости от того, сохранит ли Трамп за собой Белый дом или к власти придёт демократ, будет выстраиваться и стратегия российской политики, включая и кадровые решения. Утверждают же, что приход в администрацию президента того же Сергея Кириенко был вызван уверенностью в победе мадам Клинтон, поскольку у Сергея Владиленовича были связи в «партии Осла».

Хиллари Клинтон Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Считается, что второй мандат Дональда Трампа благоприятно отразится на нашем внутреннем положении, позволит сократить влияние прозападного лобби и даже в чём-то развяжет руки президенту для принятия более радикальных решений. Успех же демократа приведёт, как полагают многие эксперты, к большему закрытию страны, принятию более жёстких законов, в общем — к закручиванию гаек. Хотя всё это, — скорее, святочные гадания.

Скорее всего, к лету, наконец, завершится новый этап российско-белорусской интеграции, все пункты дорожной карты будут согласованы. Откроются перспективы дальнейшего построения союзного государства, включая создание действующих наднациональных органов.

Наступающий год с большей вероятностью может, наконец, разрешить и проблему Конституции, которая давно признана не догмой. Вполне вероятно, что важные изменения в неё будут внесены уже в 2020 году, пока у партии власти есть конституционное большинство в Госдуме. Более того, уже наступающий год в кулуарах именуется годом «бархатной конституционной революции». У всех на устах пока исключительно слово «подряд» в отношении двух президентских сроков, которое уже и Владимир Путин пообещал удалить из текста основного закона. Но есть вероятность и иных корректировок, в том числе в части проведения выборов и некоторого перераспределения полномочий между ветвями власти.

К тому же будут сделаны шаги и в плане внутренней стабилизации как для «верхов», так и для «низов». В частности аппетиты элит будут удовлетворяться давно обещанной приватизацией не просто сладких, а «приторных» кусков всё ещё госсобственности. Правда, ряд компаний общенародного значения, в частности РЖД, в такой список для приватизации не войдёт.

А для широких масс первые весомые плоды должны, наконец, дать национальные проекты. Тем более, что наступающий год — это год строгого спроса за их исполнением. Так что возможны отставки министров, которых и так давно ждут. В частности, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, результатами трудов которой уже открыто возмущается даже курирующий её вице-премьер Татьяна Голикова. Притом, что вряд ли стоит ожидать отправки в отставку премьера и всего действующего правительства. В лучшем случае, будет осуществлена очередная «тонкая настройка».

Татьяна Голикова Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава кабмина Дмитрий Медведев, остающийся лидером правящей партии, должен, как минимум, дожить в своём кресле до парламентских выборов. Трудно предположить, что ситуация в стране настолько ухудшится, что им решат пожертвовать для морального оздоровления обстановки.

И, конечно, все гадают, когда же в наступающем году будет окончательно соединён «Северный поток — 2», само строительство которого держит нас и наших европейских партнёров несколько лет в напряжении. Его открытие в присутствии Владимира Путина и Ангелы Меркель станет важным политическим событием года. Притом, что уже через несколько дней планируется торжественно запустить «Турецкий поток». Заодно у двух президентов, Путина и Эрдогана, появится повод снять напряжение в ливийском вопросе. По-любому у России нет резонов сейчас омрачать свои отношения с Анкарой.

Но, в целом, у наступающего года будет своя особенность. Заранее создаётся атмосфера какого-то оживления, ожидания назревших реформ, перемен, смены лиц и обстоятельств. Сбудутся ли такие ощущения, покажет, как известно, время.