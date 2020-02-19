https://static.news.ru/photo/52a03832-5345-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В основной текст Конституции, а не в её преамбулу, могут включить положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас.

По его словам, это необходимо, если преамбулу Конституции будет нельзя изменить, передаёт РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников считает, что «преамбулу лучше не трогать». Он подчеркнул, что это его личное мнение. Чиновник не исключил, что последнее заседание комитета может рассмотреть этот вопрос.

NEWS.ru сообщал, что в Госдуме отклонили поправку о переименовании должности главы государства в «верховного правителя». С такой идеей выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик считает, что Россия должна отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей.