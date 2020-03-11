https://static.news.ru/photo/388406ec-6397-11ea-91a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре столицы, предложив единственный вариант места проведения — район Люблино, который организаторы посчитали неприемлемым. Об этом NEWS.ru сообщили инициаторы мероприятия. Тем не менее они намерены провести акцию в другой форме прямо у здания ФСБ на Лубянке.

На мероприятии планировалось потребовать освобождения заключённых по делам «Сети» и «Нового величия». Получив отказ, организаторы — представители левых политических сил включая анархистку Ольгу Мирясову и бывшего заместителя министра труда РФ, социал-демократа Павла Кудюкина, сообщили о намерении провести 14 марта так называемую «пикетную очередь» у здания ФСБ в Москве. Все желающие смогут по очереди принять участие в одиночном пикете, после чего организаторы планируют выстроить вокруг здания живую цепь на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Российские тюрьмы пополняются все новыми политическими заключенными. Пластиковый стаканчик, брошенный в полицейского, стал символом „московского дела“. „Планирование планирования“ и пытки — символом дела „Сети“. На беспрецедентные приговоры в Пензе откликнулись десятки профессиональных групп, известные музыканты, депутаты и даже представители власти, — говорится в заявлении инициаторов акции.

Как писал NEWS.ru, 10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам так называемого «дела Сети». Они получили от шести до 18 лет строгого режима. Согласно фабуле обвинения, подсудимые являлись участниками межрегиональной леворадикальной подпольной группы, планировавшей теракты и вооружённые выступления с целью захвата власти. Готовя будущую революцию, они, по версии следствия, тренировались, играя в страйкбол. Всего по делу были арестованы 11 человек. Помимо Пензы, организация якобы создала ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Белоруссии. По мнению целого ряда наблюдателей, включая правозащитников и журналистов, непосредственно освещавших следствие и судебный процесс, организации «Сеть» (запрещена в РФ как террористическая) в действительности не существовало, а дело полностью