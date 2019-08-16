https://static.news.ru/photo/5d6fc410-c03a-11e9-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иски на возмещение ущерба подали несколько организаций к организаторам несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Свои требования предприятия оценили в 13 млн рублей.

Речь идёт о протестах, произошедших 27 июля.

Ответчиками значатся Алексей Навальный, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Юлия Галямина, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Два иска поданы в Коптевский районный суд, ещё один — в Тушинский.

Одним из истцов является предприятие «Мосгортранс». Там заявили, что из-за политических протестов и связанного с этим частого перекрывания дорог в разных частях города произошла задержка движения общественного транспорта.

Компания «Автомобильные дороги» также заявила о понесённых убытках и материальном ущербе, однако их характер не конкретизирован.

Помимо этого, фирма «АНКОР», владеющая предприятием общественного питания на улице Тверской требует компенсации упущенной выгоды из-за вынужденного простоя заведения. Закрыться были вынуждены, опасаясь погромов.

Ранее, как писал News.ru, более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) выступили с открытым обращением, в котором потребовали прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в отношении студента ВШЭ Егора Жукова. Он был участником протестной акции 27 июля.