https://static.news.ru/photo/f95ecd24-27c5-11ea-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу « Россия 24 ». По его словам, весь процесс создания и согласования таких карт очень сложен.

Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу, — сказал Орешкин.

Министр также отметил, что в случае если «этот пакет будет подписан», руководствам двух стран предстоит большая кропотливая работа в течение ближайших двух лет. Только в таком случае «всё намеченное» будет реализовано.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это будет самый простой вариант, говорит Лукашенко.