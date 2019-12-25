Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «
Мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу, — сказал Орешкин.
Министр также отметил, что в случае если «этот пакет будет подписан», руководствам двух стран предстоит большая кропотливая работа в течение ближайших двух лет. Только в таком случае «всё намеченное» будет реализовано.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это будет самый простой вариант, говорит Лукашенко.
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