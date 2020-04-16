«Опять берутся за ядерную дубину»: эксперт прокомментировал подозрения США

https://static.news.ru/photo/69ed5ee6-7fca-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Вашингтон хочет избавиться от очередного ядерного договора, как уже поступил с ДРСМД. Об этом заявил политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Таким образом он прокомментировал доклад Госдепартамента, который ведомство направило в конгресс. В нём сообщалось, что «Россия, возможно, проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с соглашением».

Речь идёт о Договоре между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. В Госдепартаменте при этом не обвиняют Россию в его нарушении, однако сетуют, что Москва не уведомила Вашингтон о якобы проводимых испытаниях.

Как отметил Коновалов в эфире радио Sputnik, Москва при этом предлагала сохранить нетронутым сотрудничество хотя бы на ядерной площадке, но президент США Дональд Трамп объявил о ревизии ядерного потенциала в стране.

О чём это говорит? Американцы опять берутся за ядерную дубину. В данной ситуации всё очевидно — их тяготит очередной договор, они хотят от него избавиться и используют ту же схему, которую использовали, например, по ДРСМД. Они прокололись в первый раз, когда вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и просто не посчитали нужным ничего никому объяснять. Тогда они считали, что Россия слаба и согласится с чем угодно. Ну а дальше это уже не получалось, приходилось придумывать схемы, — пояснил Коновалов.

СССР и США подписали Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия в июле 1974 года. Он регламентирует мощность подземных ядерных испытаний. Кроме того, в нём прописана система взаимного контроля за соблюдением соглашения. В его рамках Москва и Вашингтон при проведении таких испытаний должны уведомлять об этом друг друга.

В ответ на доклад Госдепартамента замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о соблюдении российской стороной обязательств по запрету ядерных испытаний.

Как писал NEWS.ru, Россия в ответ призвала США отказаться от распространения ложной информации о ядерных испытаниях в других странах.