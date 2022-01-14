Оптимальное время для президентского послания

Ещё в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вдохновил политических аналитиков обещанием, что Владимир Путин выступит на этот раз со своим традиционным посланием Федеральному собранию в начале 2022 года. Учитывая, что сроки такого обращения президента к истеблишменту и народу неоднократно менялись, будучи весьма гибкими, такой политический анонс был воспринят в качестве подтверждения усилившегося динамизма политики Кремля.

Тем не менее начало года весьма растяжимое понятие. Рискуем предположить, что, скорее всего, Владимир Путин выступит с своим ежегодным докладом до своего отбытия на пекинскую зимнюю Олимпиаду. Этот визит внесён в его распорядок. Учитывая, что присутствие на открытии Игр будет, понятно, совмещено с переговорами с Си Цзиньпином, уже в послании будет отражена тема (и, может, и не одна) для обсуждения с китайским партнёрами. Игры, напомним, стартуют уже 4 февраля.

Однако очевидно, что содержание послания будет корректироваться в зависимости от результатов серии переговоров с коллективным Западом, в контексте прямых переговоров с представителями Госдепа США, консультаций Россия — НАТО и в рамках ОБСЕ. А потому в зависимости от результатов а, скорее, от их отсутствия и будет в послании сформулирована, пожалуй, самая ударная его часть — наш военно-технический ответ потенциальным противникам. Так что завершение работы над посланием, видимо, придётся на период между окончанием первого этапа переговоров по безопасности в Европе, осмыслением их итогов и началом зимней Олимпиады.

А что касается предполагаемого содержания послания, то тут, как всегда, любые гадания выглядят контрпродуктивными. Президент, как известно, лично его редактирует и до последнего момента вносит в текст необходимые событийные коррективы.

Но, видимо, при подготовке послания не избежать на этот раз отражения трёх смысловых частей. Предполагаемый военно-технический ответ НАТО и США, в случае если на переговорах по-прежнему не будет минимального прогресса и все требования, выдвинутые Россией, продолжат отметаться в Вашингтоне и в Брюсселе. Наш ответ может сильно озадачить западных снобов, уверенных, что с Москвой можно разговаривать исключительно с позиции силы, размахивая списками «адских санкций».

Ещё один смысловой блок послания, видимо, будет содержать обобщённый анализ событий, потрясших на наших глазах соседний Казахстан. Речь может пойти о необходимости углубления курса на межгосударственную интеграцию и на совершенствование взаимоотношений в рамках ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭс. Могут быть предложены изменения в уставы этих организаций и высказаны приглашения к присоединению ряду стран. Не исключено, что в послании найдут отражение меры по более эффективному контролю за миграцией и пограничному контролю.

Наконец, ожидается и насыщенный социальный блок, учитывая, что традиционно именно президент объявляет о новых инициативах в этой сфере. Тем более что и печальный опыт Казахстана может не повлиять на состояние этой сферы, важнейшей для страны. К слову, некоторые новые меры социальной поддержки Путиным уже были озвучены. Поэтому в послании может быть по-новому сформулирован концептуальный подход к этой важнейшей проблеме.