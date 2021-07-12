Навальный в колонии выбрал профессию швеи

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в Покрове, начал работать в швейной промзоне. По его словам, работу он выбрал сам из нескольких предложенных администрацией колонии. Однако мужчина был удивлён, когда услышал «швея» при записи в журнал, об этом осуждённый сообщил у себя в Instagram

«Значит, швея», — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие. Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть. Слова «швей» вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: «швея». И на всех стендах «швея». И во всех документах. Так и называется эта профессия — «швея». Другого названия нет, — написал оппозиционер.

Оппозиционер порассуждал о феминитивах, над которыми любил раньше пошутить. Теперь «жизнь пошутила надо мной», отметил он. Однако политик не падает духом и продолжает шутить, предлагая читателям придумать слово мужского рода к женскому «швея».

Ранее сообщалось о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он прокомментировал присуждение Навальному премии имени Сахарова. Российский государственный деятель сказал, что подобное поведение Европарламента неприемлемо и данное решение девальвирует значение премии. Он считает, что люди, которые присуждали эту премию, не располагали достаточной информацией.