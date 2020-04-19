Оппозиция РФ ответила на «переезд» посольства с площади Немцова в Праге

https://static.news.ru/photo/ff1d6aaa-8241-11ea-bc84-fa163e074e61_660.jpg Фото: AmbRusCz/facebook.com

Политик Леонид Гозман прокомментировал смену адреса российским посольством в столице Чехии. Он связывает это с тем, что дипломатам не приятна память о Борисе Немцове, именем которого власти Праги назвали площадь Под Каштанами, где расположена дипмиссия РФ. Правда в МИД России говорят, что адресов не меняли.

Немцов не в армии Власова служил, а занимал высшие посты в государстве. Посольство, фактически, публично подтвердило тот факт, что для сегодняшней номенклатуры Немцов — враг, что страшна даже память о нём. Такая позиция логична только, если он был убит по приказу или при попустительстве нынешних властей, — написал оппозиционный политик в своём блоге на сайте «Эха Москвы».

Ранее пражское издание Aktualne со ссылкой на письмо российских дипломатов в чешский МИД сообщило, что российское представительство в Праге не будет указывать адрес официальной резиденции, которая расположена на площади, переименованной в честь убитого российского политика.

Кроме того, как утверждает издание, в МИД Чехии подтвердили, что посольство РФ уведомило их об изменении своего адреса. Оно якобы собирается использовать в качестве «новой прописки» адрес своего консульского отдела. Свой поступок дипломаты назвали «административным шагом», который «нет никаких оснований оспаривать».

Однако посольство РФ в Чехии сообщило, что опубликованная чешскими СМИ информация о смене адресов не соответствует действительности, писал NEWS.ru.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.