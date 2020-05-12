Оппозиция раскритиковала законопроект о запрете баллотироваться осуждённым

https://static.news.ru/photo/d8097050-9455-11ea-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитники и представители оппозиции выступили с критикой в адрес нового законопроекта, который запрещает баллотироваться на выборные должности ранее осужденным людям за преступления средней тяжести.

На мой взгляд, это антиконституционное решение. Имеются в виду статьи уголовные, но сюда подверстываются и политические. «Дадинская статья» — абсолютно политическая, уже Конституционный суд высказался, что она не соответствует реалиям и духу законодательства. Как можно запрещать людям, которые осуждались по этой статье, баллотироваться? — заявил один из правозащитников.

Также представители оппозиции подчеркнули, что подобные законы принимаются в то время, пока все отвлечены на пандемию коронавируса.

Нет, это не «криминал идет во власть», это власть лишает своих противников шанса сменить ее мирным путем. Удобный механизм, чтобы любого неудобного политика включить в список тех, кто не может участвовать в выборах, — добавил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о мерах поддержки экономики.