https://static.news.ru/photo/af78d242-c35a-11e9-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эльвира Вихарева, которая является помощницей экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский подали в московскую мэрию заявки на митинги 31 августа.

Об этом рассказали в пресс-службе лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

Варианты мест: проспект Сахарова или проспект Мира (в его начале). А от предложенного мэрией на эту субботу, 24-е число, Марьина мы отказались, — сообщили в пресс-службе « Интерфаксу ».

Заявленная численность осталась, как и прежде, — до 100 тысяч человек, но цели митинга сформулированы иначе.

В выборной повестке замыкаться уже нельзя, — отметили в пресс-службе.

В качестве цели мероприятия обозначены «выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

Как ранее писал News.ru, мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на митинги в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.