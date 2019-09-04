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Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили предотвращение инцидентов при проведении спецопераций по борьбе с террористами в Сирии.

Четвертого сентября состоялся телефонный разговор <…> Валерия Герасимова с <…> Джозефом Данфордом, — говорится в сообщении Минобороны РФ. Как ранее писал News.ru, комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции...