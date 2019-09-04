https://static.news.ru/photo/67bdba70-cf22-11e9-a8fb-fa163e074e61_660.jpgАндрей КлимовФото: Сергей Булкин/News.ru
Российские оппоненты, которые предпринимают попытки вмешаться в выборы, переходят к вопросу защиты прав человека. Происходит это из-за спада протестного движения и затухания выборной темы. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.
Из-за отсутствия реального интереса зарубежных инициаторов [протестов] непосредственно к выборам в Мосгордуму началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правочеловеческую, — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура не нашла нарушений в работе силовиков на московских митингах, писал News.ru. По словам представителя ведомства, полиция и Росгвардия действовали на несанкционированных митингах в столице высокопрофессионально, квалифицировано и без нарушений закона.